TÜSİAD Açılışında Önemli Konuşmalar Yapıldı

TOPLANTI KONUŞMALARI VE KONU BAŞLIKLARI

Toplantının başlangıcında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan konuşmalar yaptı. ‘Rekabetçiliğin Yeni Küresel Dinamikleri, Avrupa Birliği ve Türkiye’ başlıklı bölümde, IE Universidad Instituto de Empresa Üniversitesi Siyaset, Ekonomi ve Küresel İlişkiler Fakültesi Dekanı ve Jacques Delors Enstitüsü Başkanı Enrico Letta çevrimiçi bir sunum yaptı. Letta, Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde rekabetçilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularına vurgu yaptı. Bu oturumda, Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu Business Europe’un Genel Direktörü Markus J. Beyrer de konuk olarak yer aldı. Panelde, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Can Yücaoğlu başkanlık yaptı. Günün ikinci paneli ‘Jeopolitik Gelişmeler ve Türkiye’ başlığıyla düzenlendi. Bu panelde, Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Evren Balta ve Büyükelçi (E) Selim Kuneralp, küresel siyasi dengeler ve Türkiye’nin dış politika stratejilerini tartıştı.

KÜRESEL DENGELERİN ETKİLERİ VE STRATEJİK YAKLAŞIMLARA VURGU

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Küresel sistemdeki gelişmeler her ülkenin olduğu gibi Türkiye’nin de büyüme modelini, toplumsal uyumunu, kurumların yeniden düşünmesini gerektiriyor. Dünyada neler olup bittiğini yalnızca anlamaya değil, bu çalkantılı dönemde ülkemizin nasıl daha güçlü ve müreffeh olacağını da konuşmaya ihtiyacımız var. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana küresel sistemin tasarımında en etkili aktör olan ABD’de yaşanan gelişmeler tüm küresel sistemi etkiliyor. Bildiğimiz dünya kökten değişiyor.” dedi. Turan, ABD’nin uygulamayı planladığı gümrük vergilerinin son 80 yılın en yüksek düzeyine işaret ettiğini belirtti. Gümrük vergilerindeki artışın ardından ortaya çıkacak yeni küresel ticaret düzeninin uzun yıllar içinde netleşeceğini ifade etti. “Bu süre boyunca dünyada belirsizlik hüküm sürecek.” diyen Turan, “Hiçbir ülke bu değişimin dışında kalmayacak.” şeklinde devam etti.

YEŞİL EKONOMİ, TEKNOLOJİ VE DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM

Turan, ticaret ilişkilerindeki yeniden yapılanmanın, yeşil ekonomi, yeni teknolojiler, yapay zeka devrimi ve demografik dönüşüm gibi derin değişim dinamikleri üzerine eklendiğini vurguladı. “Birleşmiş Milletler, NATO, Dünya Ticaret Örgütü gibi olağanüstü kurumların etkinliğinde zayıflama, uluslararası güvenlikte artan riskler yaşanıyor.” diye belirtti. Ukrayna Savaşı ve Gazze’deki olayların, bu durumun somut örnekleri olduğunu ifade etti. Ayrıca, ekonomik büyüme ile sanayi üretimi arasındaki dengesizliğe dikkat çekerek, “Türkiye gibi büyük bir ekonomi için sanayisiz bir büyüme modeli düşünülemez.” şeklinde konuştu.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE YAPISAL DÖNÜŞÜM ÖNERİLERİ

Orhan Turan, “Ekonomi sadece para politikasından ibaret değildir. Para politikalarıyla elde edilebilecek kazanımlar gerekli fakat yeterli değil.” dedi. Ekonomiyi daha rekabetçi hale getirmek için yapısal dönüşümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. “Fiyat istikrarını sağlarken sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme sürecini başlatmak, teknolojik değişim trenini yakalamak ve rekabet gücünü artırmak zor olsa da gerçekleştirilebilir hedefler.” diyerek, 26 Haziran’da TÜSİAD maliyet bazlı rekabet gücü endeksini yayınlamaya başlayacaklarını duyurdu.

ENFLASYONUN İKİ BACAĞI: YÜKSEK ENFLASYON VE VERİM

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, “Dünyadaki ekonomik gelişmelere baktığımızda Türkiye’nin ekonomik dalgalanmalar yaşamadığı takdirde daha az etkileneceğini öngörebiliriz.” dedi. Gümrük tarifesi savaşlarının etkilerinin yanında, düşük seyreden petrol ve doğal gaz fiyatlarının, yenilenebilir enerji kullanımının artmasının ve makul emtia fiyatlarının Türkiye’nin olumlu ayrışmasının faktörleri olduğunu belirtti. Ancak “En önemli ekonomik sorunumuzun yüksek enflasyon olduğunu unutmamalıyız.” ifadesinde bulundu.

Aras, “Enflasyonda 2024 sonunda dünyada 7’nci sıradayız.” diyerek fiyat istikrarının en önemli sorun olduğunu vurguladı. Ticaret alanındaki ilişkilere dair verimli stratejilerin oluşturulması gerektiğini belirtti. “Son dönemde yaşanan dövizdeki dalgalanmaya Merkez Bankası döviz satarak karşılık verdi.” diyerek, “Reel faizdeki yükseliş ekonomik büyümeyi olumsuz etkilerken enflasyonu düşürme yönünde olumlu katkı verebilir.” şeklinde sözlerine devam etti.

SEKTÖREL ETKİLER VE GİZLİ MALİYETLER

Aras ayrıca, İstanbul Sanayi Odası’nın 2024 yılına ait ilk 500 listesinin açıklandığını ifade ederek, “152 şirket zarar açıkladı.” bilgisini verdi. Bu durumun temel nedeninin yüksek enflasyonla artan girdi maliyetleri olduğunu belirtti. “Kaynakların verimsiz kullanımını ekonomimizin başlıca sorunlarından biridir.” diyerek, özel sektörün de zombi şirketler sorunuyla karşı karşıya kaldığını ekledi. “Bu şirketler yerine bankalar kaynaklarını verimli şirketlere kullandırırsa piyasalarda fiyat mekanizması çok daha sağlıklı çalışacaktır.” diye konuştu.