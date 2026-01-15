TÜSİAD’da Görev Değişimi: Ozan Diren Yeni Başkan Seçildi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Olağan Genel Kurul toplantısı, İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmalarını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan yaptı.

YENİ BAŞKAN OZAN DİREN

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Diren, 2026-2027 dönemi için derneğin yeni başkanı olarak seçildi.

TURAN: “BEN BİR CUMHURİYET ÇOCUĞUYUM”

Görüşlerini paylaşan Orhan Turan, Cumhuriyet’in sağladığı fırsat eşitliğine dikkat çekti. “Ben bir Cumhuriyet çocuğuyum. Mütevazı bir ailenin imkanlarıyla büyüdüm. Benim de milyonlarca çocuğun olduğu gibi Cumhuriyet’im vardı” şeklinde konuştu. Turan, iş dünyasının düşünme, tartışma ve yön gösterme sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

NAZIM HİKMET’İN DİZELERİYLE VEDA

Orhan Turan, konuşmasını Nazım Hikmet’in “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşcesine” dizeleriyle sonlandırdı. “Bugün bir görevi bırakıyorum ama bu sorumluluğu bırakmıyorum. Hep birlikte Türkiye için düşünmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM LİSTESİ

Genel Kurul’da ayrıca Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı asil-yedek üyeleri belirlendi. Ozan Diren’in yönetim listesinde bulunan isimler ise şunlar:

• Meltem Akol

• Elif Çoban

• Fatih Kemal Ebiçlioğlu

• Azmi Gümüşoğlu

• Aslıhan Güreşçier

• Perihan İnci

• Şerafettin Karakış

• Ömer Mert

• İbrahim İzzet Özilhan

• Ahu Serter

• Feyyaz Ünal