“TÜSİAD’dan Kayyım Uygulamalarına Tepki”

SIYASETTE GÜNDEM KAYYUM ATAMALARI

Siyaset sahnesinde kayyum atamaları önemli bir tartışma konusu haline geldi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden alınmasının ardından, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan da görevlerinden uzaklaştırıldı. Bu belediyelere kayyum atamaları yapıldı. Kayyum kararından sonra muhalefet partilerinden gelen tepkilere Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) de katıldı.

TÜSİAD’DAN KAYYUMA TEPKİ

TÜSİAD, kayyum atama kararına karşı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “kayyum kararında cezalandırılanın yöneticinin olmadığı, halkın olduğunu” belirtti. Özgürlükleri kısıtlayan düzenlemelerden kaçınmanın gerekliliğini vurgulayan dernek, ülkenin dünya siyaseti ve ekonomisindeki etkisinin demokrasinin ve hukuk devletinin sağlamlığına bağlı olduğunu söyledi. Kanunların tüm vatandaşlar ve kurumlar için bağlayıcı olduğunu ifade eden TÜSİAD, her siyasi gelişmenin algı ve beklentiler üzerinde büyük bir etki yarattığını dile getirdi.

Bu bağlamda, “Yerel yönetimlere kayyım tayini uygulaması, sonuç olarak o kentte ve ilçelerde yaşayan yurttaşları seçilmiş bir yerel yönetimden mahrum bırakmakta” dedi. Kayyum atamasında cezalandırılanın halk olduğunu söyleyen TÜSİAD, görevden alınan yerel yöneticinin yerine gelecek kişinin demokratik yollarla belirlenmesi gerektiğini ve ceza soruşturmasının kendi mecrasında sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

ÖZGÜRLÜKLERİ KISITLAYAN DÜZENLEMELERDEN KAÇINILMALI

Son günlerde gündeme gelen ve halk arasında “etki ajanlığı” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu değişikliğinin belirsizlikler içerebileceğini belirten TÜSİAD, bu durumun hak ve özgürlüklere orantısız bir sınır getirme ihtimali olduğunu ifade etti. Mevcut kanunun, sivil toplum kuruluşlarının, basının ve akademik çevrelerin hangi eylemlerinin suç olabileceğine dair çok sayıda belirsizlik barındırdığını duyurdu. Bu belirsizliklerin, toplumda güvensiz ve öngörülemez bir ortam yaratma riski taşıdığını söyledi. Önümüzdeki önemli toplumsal ve ekonomik sorunları aşmak için özgürlükleri daraltan uygulamalardan kaçınılması gerektiğini belirterek hukuk güvenliğinin sağlanması ve öngörülebilirliğin arttırılması gerektiğini ifade etti.