TÜSİAD Yöneticileri İlk Kez Mahkemeye Çıkacak

TÜSİAD BAŞKANLARI HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras bugün mahkeme önüne çıkacak. 13 Şubat’ta gerçekleştirilen TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan iki yöneticinin, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanmaları bekleniyor. Turan ve Aras, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na ulaştı. Dava, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek ve iki ismin 5 yıl 6 ay 15’er güne kadar hapis cezası almaları isteniyor.

SORUŞTURMANIN NEDENİ

Soruşturmanın gerekçesi, TÜSİAD’ın 13 Şubat’ta yapılan genel kurulundaki konuşmalara dayanıyor. Toplantıda Ömer Aras, “Son dönemde yaşanan gelişmeler toplumda derin endişe yaratıyor” demişti. Orhan Turan ise, hukukun üstünlüğünün sağlanmadan “Hiçbir iç ya da dış sorunun çözülemeyeceğini” söylemişti.

ADLİ KONTROL ALTINDA SERBEST BIRAKILDILAR

Başsavcılık tarafından yapılan incelemelerde, Orhan Turan’ın konuşmasında bazı dava süreçlerine yönelik yargıyı telkin eden ifadeleri kullandığı ve bu ifadelerin kamu barışını bozma riski taşıdığı ifade edilmişti. Bu sebeple, savcılık tarafından iki isim de yurtdışı çıkış yasağı talebiyle mahkemeye sevk edildi. Turan ve Aras, adli kontrol şartları kapsamında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldılar.