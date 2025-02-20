TÜSİAD Yöneticilerine Yurt Dışı Yasağı

TÜSİAD YÖNETİCİLERİNE YURT DIŞI YASAĞI GETİRİLDİ

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında yurt dışına çıkış yasağına ilişkin mahkeme ifadeleri gün yüzüne çıktı. Bu durum, TÜSİAD tarihinde ilk defa yöneticilere yönelik olarak gerçekleştiriliyor. İfadelerde iş dünyasına ve ekonomiye dair dikkat çekici değerlendirmeler ön plana çıkıyor.

HAKİMLİKTEN SOMUT DELİLLER ÖNE SÜRÜLDÜ

Hakimliğin karar metninde, Turan ve Aras’ın Türkiye’nin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ile genel sağlığı bakımından gerçeğe aykırı bilgileri yayarak kamu barışını bozduğu yönünde somut delillerin bulunduğu ifade ediliyor. İki yöneticinin, “halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla yanıltıcı bilgi yayma” suçlamasıyla adli kontrol önlemlerine tabii tutulduğu bildiriliyor.

TÜSİAD BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Hakimlik sorgusunda ifadesini yineleyen TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “İhracat yaptığım 80’e yakın ülke var” diyerek sık sık yurt dışına seyahat ettiğini vurguladı. TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras ise, Türkiye’nin ekonomik gelişimi için yaptığı konuşmalara dikkat çekti ve toplumun hassasiyetlerine vurgu yaptı. Ayrıca, 40 yıldır iş dünyasında aktif olduğunu ve uluslararası finans sektöründe önemli görevler üstlendiğini belirtti.