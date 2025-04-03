TÜSİAD Yöneticilerine Yurtdışı Engel Tanındı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, önümüzdeki hafta Brüksel’de gerçekleştirilecek yatırımcı toplantısına davet ettiği TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras’ın yurt dışına çıkış talepleri savcılık tarafından reddedildi. NOW TV’nin haberine göre, Şimşek’in iş dünyasının önemli isimlerini toplantıya dahil etme çabası, Turan ve Aras’a daha önce uygulanan yurt dışı yasağı nedeniyle sonuç vermedi.

ŞİMŞEK’İN TOPLANTISI VE HUKUKİ ENGEL

Bakan Şimşek, Brüksel’de düzenlenecek toplantıda Türkiye’nin ekonomik politikalarını uluslararası yatırımcılara tanıtmayı amaçlayarak, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras’ı davet etti. Ancak her iki isim de 13 Şubat’ta yapılan TÜSİAD Genel Kurul toplantısındaki konuşmaları nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağına tabi oldu. Turan ve Aras’ın toplantıya katılma isteği savcılık tarafından olumsuz değerlendirildi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

TÜSİAD’ın 13 Şubat 2025 tarihli Genel Kurul toplantısında, Orhan Turan ve Ömer Aras’ın yaptığı konuşmalar, “Politikacılar, iş insanları, gazeteciler sorgulanıyor, tutuklanıyor, kayyım atanıyor, teğmenler ihraç ediliyor” ifadeleriyle dikkat çekti ve bu durum savcılık için soruşturma konusu oldu. İki isim polis eşliğinde adliyeye götürüldü ve savcılık ifadeleri sonrası mahkemeye sevk edilerek yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirildi. Soruşturma çerçevesinde, Turan ve Aras hakkında “zincirleme şekilde basın yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bunun yanı sıra, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla ayrı bir soruşturma süreci sürüyor.

EKONOMİK TANITIM HEDEFİ VE SAVCILIĞIN ENGELİ

Şimşek’in Brüksel toplantısına TÜSİAD yöneticilerini dahil etme çabası, Türkiye’nin ekonomik güvenilirliğini uluslararası düzeyde artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak, savcılığın yurt dışı yasağını kaldırmaması bu girişimi olumsuz etkiledi. Turan ve Aras’ın toplantıya katılamaması, iş dünyası ile hükümet arasındaki ilişkilerde yeni bir tartışma başlatabilir.