TÜSİAD Yöneticilerinin Yurt Dışı Yasağı Engeli

Bakan Şimşek’in Planı ve Yurt Dışı Yasağı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki hafta Brüksel’de gerçekleşecek yatırımcı toplantısına TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras’ı davet etti. Ancak, bu iki ismin yurt dışına çıkış talepleri savcılık tarafından geri çevrildi. NOW TV’nin haberine göre, Şimşek’in iş dünyasının önemli figürlerini toplantıya katma isteği, Turan ve Aras’a daha önce konulan yurt dışı yasağı nedeniyle başarısız oldu.

Bakan Şimşek’in Toplantı Amaçları

Bakan Şimşek, Brüksel’deki toplantıda Türkiye’nin ekonomik politikalarını uluslararası yatırımcılara tanıtmayı hedefliyor. Bu çerçevede, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras’ı davet ederek iş dünyasının desteğini almak istiyor. Ancak, her iki isim de 13 Şubat’taki TÜSİAD Genel Kurul toplantısında yaptıkları konuşmalar nedeniyle başlatılan bir soruşturma dolayısıyla yurt dışına çıkış yasağıyla karşılaşıyor. Turan ve Aras’ın Brüksel’e gitme talepleri savcılık tarafından reddedildi.

Soruşturmanın Detayları

TÜSİAD’ın 13 Şubat 2025’teki Genel Kurul toplantısında, Orhan Turan ve Ömer Aras’ın “Politikacılar, iş insanları, gazeteciler sorgulanıyor, tutuklanıyor, kayyım atanıyor, teğmenler ihraç ediliyor” şeklindeki sunumları savcılık tarafından soruşturma konusu haline getirildi. Polis eşliğinde adliyeye götürülen bu iki isim, savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye yönlendirildi ve yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartı getirildi. Soruşturma çerçevesinde, Turan ve Aras’a “zincirleme şekilde basın yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ayrıca, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” iddialarıyla ilgili ayrı bir soruşturma da devam ediyor.

Ekonomik Güçlendirme Amacı ve Engeller

Şimşek’in Brüksel toplantısına TÜSİAD yöneticilerini dahil etme çabası, Türkiye’nin uluslararası alandaki ekonomik güvenilirliğini artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak, savcılığın yurt dışı yasağını kaldırmaması bu planı boşa çıkardı. Turan ve Aras’ın toplantıya katılamaması, iş dünyası ile hükümet arasındaki ilişkilerde yeni bir tartışmanın gündeme gelmesine yol açabilir.