Tut İlçesinde Tarım İşçileri Yaralandı

ADANA’DA TARIM İŞÇİLERİYLE DOLU MİNİBÜS KAZASI

Adıyaman’ın Tut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi ve bu kazada 23 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Tut ilçesi çevresinde gerçekleşti. 79 AAF 5059 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole düştü.

YARALILARIN DURUMU VE TEDAVİ SÜRECİ

Kazada minibüste yer alan 23 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay anında kazayı görenlerin sağlık ekiplerine haber vermesiyle minibüsten çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra yaralılar Tut Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.