Haberler

Tutak’ta 30 Ağustos Töreni Yapıldı

AĞRI’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

Ağrı’nın Tutak ilçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gerçekleştirilen törenle kutladı. Tutak İlçe Kaymakamı Ahmet Coşkun, bayram etkinlikleri çerçevesinde Kaymakamlık makamında düzenlenen tebrikat töreninde tebrikleri kabul etti.

ÇELENK SUNMA TÖRENİ YAPILDI

Tebrikat töreninin ardından Kaymakam Coşkun, ilçe protokolü ile birlikte çelenk sunma törenine katıldı. Bu anlamlı programın hemen ardından, Kaymakam Coşkun ve beraberindeki heyet, Tutak ilçe merkez mezarlığını ziyaret ederek şehitler için dua etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da Tespih Fuarı Düzenleniyor

Adana'da 11-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Vali, eserlerin uluslararası alanda tanıtılacağını açıkladı.
Haberler

Denizli Yangını, Buldan’ı Tehdit Ediyor

Denizli ve Aydın sınırlarında süren orman yangını, rüzgarın değişmesiyle Buldan ilçesine tehdit oluşturmaktadır. Yangın, Çatak Mahallesi'nden hızla ilerliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.