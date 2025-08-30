Tutak’ta 30 Ağustos Töreni Yapıldı

AĞRI’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

Ağrı’nın Tutak ilçesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gerçekleştirilen törenle kutladı. Tutak İlçe Kaymakamı Ahmet Coşkun, bayram etkinlikleri çerçevesinde Kaymakamlık makamında düzenlenen tebrikat töreninde tebrikleri kabul etti.

ÇELENK SUNMA TÖRENİ YAPILDI

Tebrikat töreninin ardından Kaymakam Coşkun, ilçe protokolü ile birlikte çelenk sunma törenine katıldı. Bu anlamlı programın hemen ardından, Kaymakam Coşkun ve beraberindeki heyet, Tutak ilçe merkez mezarlığını ziyaret ederek şehitler için dua etti.