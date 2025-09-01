Tutuklama Düzenlememiz Yok, Dedi Tunç

GENEL AF BEKLENTİLERİNE SON NOKTA

Uzun süredir kamuoyunda tartışılan genel af beklentilerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son noktayı koydu. Yargıtay’da düzenlenen yeni adli yıl açılışı resepsiyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, “Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok” dedi. Bu açıklama, genel af beklentilerini net bir şekilde sonlandırdı.

İNFAZ DÜZENLEMELERİ GÜNDEME GELİYOR

Bakan Tunç, infaz düzenlemeleri ile ilgili de önemli bilgiler paylaştı. Yargıtay başkanının bahsettiği konular arasında infaz düzenlemelerinin tartışıldığını belirten Tunç, “Dönem dönem infaz kanunu değişiklik teklifleri mecliste görüşüldü ve yasalaştı. Talepler var, gündeme alınması istenen konular mevcut” ifadelerini kullandı. Ayrıca, hastalık durumunda infazın genişletilmesine yönelik düzenlemeler yapıldığını da ekledi. 11. Yargı paketi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

CEZA ADALİYETİ VE ISLAH PROSESİ

Ceza sisteminin 3 aşamadan oluştuğunu belirten Bakan Tunç, bu aşamaların soruşturma, kovuşturma ve infaz olarak sıraladı. Ceza adaletinin amacının toplumu korumak olduğunu ifade eden Tunç, suç işlenmesinin önüne geçmenin ve ıslah etmenin önemine dikkat çekti. Ceza infaz kanununda yapılacak önemli değişikliklerin gerekli olduğunu vurguladı. “Bu kapsamda özellikle farklı usuller belirlenmişti” dedi.

BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELE GÜÇLENDİRİLİYOR

Bilgi teknolojileri alanında artış gösteren suçların önlenmesi gerektiğine dikkat çeken Bakan Tunç, “Bununla ilgili bir çalışmamız var. Bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı ve sanal bahis, sanal kumar gibi konular özellikle gençlerimizi rahatsız eden önemli meseleler” şeklinde konuştu. 11. Yargı paketinde bu suçların önlenmesine yönelik hazırlıkları meclise sunacaklarını belirtti.