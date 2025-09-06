Haberler

Tutuklama Kararı Yeniden Alındı

YENİ TUTUKLAMA KARARI

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler için yeni bir tutuklama kararı çıkarıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan CHP’li Başkanı Köseler’i iki gün önce 26 kişiyle birlikte tahliye etmişti. Ancak, Köseler’in özgürlüğü kısa süreli oldu.

İTİRAZ VE GÖZALTINA ALMA

Başsavcılık, Köseler’in tutukluluğuna yönelik itirazda bulundu. 17. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını reddetti, ardından üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklama talebinde bulundu. Gözaltına alınan Alaattin Köseler, polisler tarafından evinde yakalandı.

İstanbul’da Eğitim Buluşmaları Gerçekleşiyor

İstanbul'da, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında öğretmenler, öğrenciler ve velilerle buluşma etkinlikleri düzenleniyor. Amaç, eğitimdeki sorunları çözmek ve iletişimi güçlendirmek.
Düzce’de Zincirleme Kaza Gerçekleşti

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde gerçekleşen zincirleme kazada 58 yaşındaki Özbekistan uyruklu bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Kaza sonrası yollar trafiğe kapandı.

