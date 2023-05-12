Tutuklanan eski başbakan için flaş karar

Hakkında açıklan yolsuzluk davasından tutuklanan Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han, tahliye edildi.

Pakistan’da eski başbakan İmran Han’ın yolsuzluk nedeniyle salı günü yaka paça tutuklanması sebebiyle taraftarlarının sokağa dökülmesinin ardından, dün Anayasa Mahkemesi’den “Han’ın serbest bırakılması” kararı çıktı.

Anayasa Mahkemesi, Pakistan’ın eski başbakanı İmran Han’ın tutuklanmasının ‘yasa dışı’ olduğuna hükmetti ve Han’ın bir an önce tahliye edilmesini talep etti. Avukatlarının Yüksek Mahkeme’ye yaptığı itirazın ardından Han dün, Yargıç Umar Ata Bandial’ın emriyle mahkemeye getirildi. İslamabad’daki duruşmada Bandial’in “Tutuklanmanız geçersizdi, bu nedenle tüm sürecin geri alınması gerekiyor” dediği, Han’ın ise “terörist muamelesi gördüğünü” söylediği belirtildi.

‘Polis merkezi değil konut’

Bandial, tutuklamayı yasadışı ilan etse de, Han’ın çiftlik evine dönme talebini reddetti. Bandial, İslamabad polisinin Han’ın güvenliğini sağlaması gerektiğini vurgularken, Han’ın yakın akrabaları ve avukatlarının isimlerinin bulunduğu bir liste vermesini ve buradaki kişilerle polis merkezinde bir araya gelmesi gerektiğini belirtti. Ancak kendi güvenliği için Han’ın kalacağı polis merkezinin, “konutu” olarak görülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Han’ın avukatı Babar Awan, “Mahkeme, Han’ın Pakistan Yüksek Mahkemesi’nin gözetiminde kalmasına ve bu süre boyunca arkadaşları ve avukatlarıyla görüşüp danışmasına karar verdi” ifadeleriyle durumu anlattı. Han’ın partisi PTI’nın resmi sosyal medya hesabından da, “PTI Başkanı İmran Han bugün Yüksek Mahkeme’de. Tutuklanması yasa dışı ilan edildi. Pakistan halkı, Yüksek Mahkeme’nin Başkan İmran Han’ın tutuklanmasını iptal eden kararını memnuniyetle karşılamaktadır” denildi. Han taraftarları ise, serbest bırakılma kararını mahkeme binasının etrafında dans ederek kutladığı görüldü.

Öte yandan, Pakistan polisi, Han taraftarı protestocuları gözaltına almaya dün sabah da devam etti. Gösterilerde en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2000 kişininse tutuklandığı bildirildi.