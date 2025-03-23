Tutuklanan ve Serbest Bırakılanların Listesi Açıklandı

YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk ile “kent uzlaşısı” soruşturmalarında belirli bir aşama tamamlandı. Emniyet işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen 92 şüphelinin savcılık ifadeleri sona erdi. Bugün saat 09.00 itibarıyla nöbetçi sulh ceza hakimlikleri kararlarını açıklamaya başladı. Sürecin detaylarını ve hakimlik kararlarını aktarıyoruz.

YOLSUZLUK VE İDDİALARLA BAŞLATILAN OPERASYON

Soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla başlamıştı. Ayrıca İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında yer aldığı 7 kişi, “kent uzlaşısı” gerekçesiyle terör bağlantısı iddialarıyla suçlandı. Savcılık, yolsuzluk dosyasında 5 kişiyi “suç örgütü kurmak ve yönetmek” gibi ağır suçlamalarla, 84 kişiyi ise “suç örgütüne üye olmak” ve “rüşvet” suçlarıyla hakimliğe sevk etti.

TUTUKLAMA KARARLARI BELİRLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında: Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Buğra Gökce, Murat Ongun, Ali İlbak, Mahir Polat, Mehmet Ali Çalışkan, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı ve Tuncay Yılmaz yer alıyor.

ADLİ KONTROL ALTINDA SERBEST KALANLAR

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan isimlerden Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu ve Alihan Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. “Yurt dışı çıkış yasağı” ve “imza şeklinde adli kontrol tedbiri” şartıyla serbest kalanlar şunlardır: Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Canan Münüklü, Birsen Şahin, Vahit Doğan, Alperen Aydın ve Can Akın Çağlar.