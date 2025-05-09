Tutuksuz Yargılanma İçin Kefalet Verildi

DURUMUN GÜNCEL GELİŞMELERİ

ABD’de Filistin’e destek verdiği iddiasıyla haftalarca gözaltında tutulan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün duruşmasında “kefaletle salıverilme” kararı çıktı. Vermont Federal Bölge Yargıcı William K. Sessions, yaklaşık 3 saat süren duruşmada tarafları dinledikten sonra, yaklaşık 6 haftadır Louisiana’da gözaltında tutulan Öztürk’ün kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Sessions, Öztürk’ün gözaltına alınmasını gerektiren bir kanıtın bulunmadığını, sadece okulun internet sayfasında yazdığı bir yazının değerlendirildiğini ifade etti.

MAHKEME KARARLARI VE GÖZALTINA ALMA SEBEPLERİ

Uzun süren duruşma sırasında Öztürk’ün, doktora danışmanının da arasında bulunduğu 4 tanığı dinleyen yargıç, Türk öğrencinin sağlık durumu olan astım hastalığını da serbest kalması için bir gerekçe olarak sundu. Yargıç Sessions, “Mahkeme hükümete bayan Öztürk’ün derhal gözaltından serbest bırakmasını emrediyor. Bayan Öztürk Massachusetts’teki evine dönmekte serbesttir.” dedi. Ayrıca, Öztürk için “Kariyerinin zirvesinde bir akademik kariyere sahip ve bu da eyalet dışı programlara katılmasını, eyalet dışı dersler vermesini gerektirecek.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Yargıç, tutuksuz yargılanması süresince Öztürk için seyahat kısıtlaması veya elektronik takip cihazı uygulamanın gereksiz olduğunu belirtti.

HÜKÜMETİN GEREKÇELERİ VE BEYAZ SARAY AÇIKLAMALARI

Mahkeme, Türk öğrencinin aleyhinde konuşacak hiçbir tanık sunamayan hükümet avukatlarının Öztürk’ün kefaletle serbest bırakılmaması için ileri sürdüğü gerekçelerin geçersiz olduğunu açıkladı. Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında serbest bırakılma konusunu değerlendirdi. Dava sonucunun henüz netleşmediğini belirten Leavitt, “Bu davayla ilgili olarak İç Güvenlik Bakanlığı ile görüşmem gerekecek. Ancak genel hissiyat olarak, alt düzey yargıçların ABD’nin dış politikasını dikte etmemesi gerektiği konusunda oldukça net olduğumuzu düşünüyorum.” dedi.

ÖZTÜRK’ÜN GÖZALTINA ALINMA SEBEBİ

Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yaparken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alındı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıkladı. Rubio, 300’den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtti. Federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı verdi. Tufts Üniversitesi yönetimi de öğrencilerin serbest bırakılmasını talep ederken Rektör Sunil Kumar, Öztürk’ün tutuklanmasının “okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini” ifade etti ve okul güvenliği hakkında endişelerini dile getirdi.