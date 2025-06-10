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Tütün Kaçakçılığına Yönelik Operasyon Yapıldı

KAÇAKÇILIĞA GEÇİT YOK

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, gerçekleştirdiği projeli çalışma kapsamında milyonlarca içi boş ve dolu tütün ele geçirdi. Bayburt merkezli olarak İstanbul, Kayseri, Mersin ve Denizli’de yapılan eş zamanlı operasyonda 54 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 10’u gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Söz konusu şüpheliler hakkında ‘Sigara, Tütün veya Alkol Kaçakçılığı’ suçu nedeniyle adli işlem yapıldı.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü’nün de yer aldığı projeli çalışma ile kaçakçılık faaliyetleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 3 milyon 920 bin 600 adet boş makaron, 135 bin 760 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş tütün, 8 elektronik sigara, bir sigara dolum makinesi ile bir sigara paketleme makinesi ele geçirildi. Bu kapsamda, yakalanan 54 şüpheli şahıs hakkında ‘Sigara, Tütün veya Alkol Kaçakçılığı’ suçundan yasal işlem yürütülmekte, gözaltına alınan 10 kişi adli mercilere iletilmiştir.

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