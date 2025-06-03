Tütün Kullanımı Yüzde 35’e Yükseldi

Tütün Kullanım Oranının Artışı

Ankara’da 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla ‘Tütün ve Zararlarına Mültidisipliner Yaklaşım’ adlı panel gerçekleştirildi. Panelin moderatörlüğünü üstlenen Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği İdare ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, “Tütün kullanım oranlarının yüzde 28’lerden genel anlamda 35’lere çıkmış olduğunu gördük” dedi. Tütün bağımlılığının önemi üzerine farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Gençler ve Sigara Bağımlılığı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Erol Göka, sigara bağımlılığının bir gençlik sorunu olduğuna dikkat çekti. Sigarayı ve nikotini kullanan gençlerin beyin gelişimini ve davranışlarını etkileyen maddelerle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Göka, “Covid pandemisinden 7 milyon vefat oldu dört yıl içinde. Halbuki sigaradan dünyada her yıl 8 milyon ölüm oluyor” şeklinde konuştu.

Tütün Kullanımının Psikolojik Etkileri

Panelde tütün kullanımının zararları ve psikolojik etkileri üzerinde duruldu. Prof. Dr. Karalezli, “Psikiyatriden nikotin bağımlılığının temellerini öğreneceğiz” diyerek tütünün organlar üzerindeki etkileri hakkında bilgi verileceğini belirtti. Ayrıca, elektronik sigara ve üçüncü el maruziyete de dikkat çekileceğini sözlerine ekledi.

Sigara Bağımlılığın Ciddiyeti

Prof. Dr. Erol Göka, sigara bağımlılığının ciddiyetine vurgu yaparak, “Sigara bağımlılığının en büyük tehlikesi küçümsenmesi” dedi. Gençlerdeki ruhsal rahatsızlıkların arkasında sigara kullanımının önemli bir etken olduğunu belirtti. “Bu savaşı her yerde, her alanda sürdürmek zorundayız” ifadesiyle konunun önemine dikkat çekti.