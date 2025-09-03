Tütünle Mücadele Teması Belirlendi

HALK SAĞLIĞI HAFTASI’NDA Tütünle Mücadele Teması

Halk Sağlığı Haftası’nın başlangıcında belirlenen tema tütünle mücadele oldu. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Atike Demir, sigara bırakmada ilaç desteği kadar kişisel motivasyon ve kararlılığın da büyük önem taşıdığını belirtti. Uzm. Dr. Demir, “Beraberinde ilaç kullanmak kişinin kolay şekilde sigaradan uzaklaşmasını sağlıyor.” ifadelerini kullanarak, sigara bırakma tedavisinin azımsanamayacak bir süreç olduğunu vurguladı. Kişinin “sigarayı bıraktı” denmesi için en az 6 ay geçmesi gerektiğini de ekledi.

NEFESİNİZ DUMANSIZ, HAYATINIZ SAĞLIKLI

3-9 Eylül tarihleri arasındaki Halk Sağlığı Haftası’nın ilk gününün teması “Nefesiniz Dumansız, Hayatınız Sağlıklı” olarak belirlendi. Uzm. Dr. Demir, sigarayı bırakmak isteyen herkese destek verdiklerini ifade etti. Tütün bağımlılığının halk sağlığı açısından en büyük sorunlardan biri olduğuna dikkat çekerek, “Pek çok hastalığın temelinde sigara en önemli risk faktörü olarak ortaya çıkıyor.” şeklinde konuştu. Özellikle, kalp ve solunum hastalıkları ile çeşitli kanser türlerinin sigara ile doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

BAĞIMLILIK TEDAVİSİ SÜRECİ

Sigarayı bırakma konusunda kararlılığın şart olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Demir, “Kişinin mücadele etmek için birlikte çalışmayı kabul etmesi lazım.” dedi. İlaç desteği sağlansa da asıl belirleyicinin kişinin motivasyonu olduğunu dile getirdi. Uzm. Dr. Demir, bağımlılık tedavisinin zaman aldığını ve bunun bir günlük bir eylem olmadığını, bunun yerine hekimlerin hastalarını sigara bırakma sürecinde desteklediklerini açıkladı.

ELEKTRONİK SİGARA UYARISI

Son yıllarda sıkça karşılaşılan elektronik sigara kullanımı konusunda uyarıda bulunan Uzm. Dr. Demir, elektronik sigaranın da bağımlılığa yol açabileceğini vurguladı. “Sigara içmek istemeyen ya da bırakmaya çalışan kişilerde elektronik sigara kullanımı çok yaygınlaştı. Ancak bunun zararları konusunda toplumumuzda yeterince bilgi yok.” diyerek, elektronik sigaranın içeriğinde yalnızca nikotin bulunmadığını, pek çok kimyasal ve bağımlılık yapıcı madde barındırdığını aktardı. Özellikle, bu durumun akciğer sağlığını tehdit ettiğini ve solunum yetmezliği riski oluşturduğunu belirtti.

SİGARA BAĞIMLILIĞINI AŞMAK İSTEYENLERİN HİKAYESİ

İzmir’deki bir inşaat işçisi olan 57 yaşındaki Mehmet Özcan, sigara bağımlılığından kurtulmak amacıyla hastaneye başvurduğunu dile getirdi. 47 yıldır sigara kullandığını ifade eden Özcan, sağlığıyla ilgili sorunlar yaşadığını ve günde 3 paket sigara tükettiğini söyledi. Özcan, “Sabah aç karnına içmeye başlıyorum ve nefes almakta bile zorlanmaya başladım.” diyerek, bu alışkanlığının hem maddi hem de manevi olarak kendisine zarar verdiğini açıkladı.