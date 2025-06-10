Tuvaletten uzun kalmayın, sağlığınıza dikkat edin

UZMANLARDAN HEMOROİD UYARISI

Tuvalette uzun süre kalanlar dikkat: Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cem Gezen, “Hemoroid tüm bireylerde olan bir dokudur ama hemoroidal hastalık oluştuğunda problem çıkıyor. Normal popülasyonda yüzde 25’lere varan oranda görüyoruz. Teknolojinin etkisi ile tuvalette uzun zaman geçirmenin buna neden olduğu biliniyor. ‘Aman tuvalette gazete, dergi okumayın’ derdik, şimdi bu alışkanlık telefonlarla değişti. Tuvalette kalma süremiz 5-6 dakikayı geçmemeli” dedi.

HEMOROİDAL HASTLIKLARIN BELİRTİLERİ

Halk arasında basur olarak bilinen hemoroid dokusunun sarkması ve genişlemesi, kaşıntı, ağrı, kanama gibi şikayetlere yol açarak hemoroidal hastalık oluşturuyor. Uzmanlar, bu rahatsızlığın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilediğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Cem Gezen ve Uzm. Dr. Zeynep Betül Yıldız, aşırı alkol ve baharatlı yiyeceklerden, hareketsiz bir yaşam tarzından uzak durmanın ve yeterli su tüketmenin önemini vurguladı.

KABIZLIKLA MÜCADELE EDİLMELİ

Prof. Dr. Gezen, “Hemoroid tüm bireylerde bulunan bir dokudur ama hemoroidal hastalık ortaya çıktığında sorun yaşanır. Hemoroidal hastalık, makat bölgesinde şişlik olarak görülen oluşumlardır. Normal popülasyonda yüzde 25’i etkiliyor. Kabızlıkla mücadele etmeliyiz. Kabızlık durumunda hemoroidler fazlalaşabiliyor. Lifli gıdalar, sebzeler bu durumun önlenmesinde kritik rol oynuyor. Eğer toparlayamazsak, ilaç tedavisi ve sıcak oturma banyoları yapılabilir. Gerekirse ameliyat da bir seçenek olarak değerlendirilmelidir” dedi.

KANAMA RİSKİ GÖZARDI EDİLMEMELİ

Makattan gelen kanamanın tek sebebi hemoroid değildir. Prof. Dr. Gezen, “Uzun süreli kanamalarda mutlaka kolonoskopi yapılmalı. Teknolojinin etkisi ile uzun süre tuvalette kalmak, ıkınmayı artırıyor ve damar dönüşümünü zorlaştırarak staz (kan akışının yavaşlaması durumu) oluşturabiliyor. Tuvalette harcanan zaman ortalama 5-6 dakika üzerine çıkmamalı” şeklinde konuştu.

TUVALETTE KALMA SÜRELERİNE DİKKAT EDİLMELİ

Prof. Dr. Gezen, ABD’de yapılan bir araştırmada, tuvalette uzun süre telefonla vakit geçirenlerin yüzde 40’ında hemoroidal hastalık tespit edildiğini belirtti. “Uzun süre tuvalette kalmak hemoroidal hastalıkların nedenlerinden biri” dedi. Ağrı, şişlik ve kanama gibi belirtiler durumunda mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini vurguladı.

TUVALETTE OYALANMAYIN

Uzm. Dr. Zeynep Betül Yıldız, hastaların şikayetlerine dikkat etmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Beslenme ve yaşam tarzındaki değişikliklerin yeterli olduğunu belirten Yıldız, “Kapalı cerrahi ve lazer gibi tedavi yöntemleri mevcutken, hastaların bol su içmeleri, hareketli olmaları, lifli gıdalarla beslenmeleri gerekiyor. Tuvalette fazla kalmamak, işimiz bittiğinde kalkmak en iyisi” şeklinde sözlerini sürdürdü.