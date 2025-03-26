TÜVTÜRK Bayramlarda Hizmet Veriyor Mu?

TÜVTÜRK’ÜN BAYRAM ÇALIŞMA DURUMU

Tüvtürk’ün bayram boyunca açık olup olmadığı çokça merak ediliyor. Bu bağlamda, TÜVTÜRK bayramda açık mı sorusu gündeme geliyor. Trafiğe çıkacak motorlu ve motorsuz araçların teknik yeterliliklerinin muayenesi TÜVTÜRK tarafından gerçekleştirilmekte. Ayrıca, bu kuruluş periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kurum olarak öne çıkıyor.

HAFTA İÇİ HİZMET SAATLERİ

TÜVTÜRK, hafta içi her gün 08:30 – 17:30 saatleri arasında hizmet veriyor. Ancak, bazı özel günlerde bu hizmet duruyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarla birlikte 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim ve 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda TÜVTÜRK hizmet vermiyor.