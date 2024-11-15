“Tüvtürk’ün Kredi Kartı Ücret Uygulaması”

TÜKETİCİ BİRLİĞİNDEN ŞİKAYETLERİ ARTIRIYOR

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, Tüvtürk’ün araç muayenelerinde kredi kartı ile ödeme yapan vatandaşlardan talep ettiği ek ücret uygulamasına sert şekilde tepki gösteriyor. Deniz, bazı esnafların enflasyon nedeniyle kredi kartı komisyon oranlarını artırdığını ifade etse de Tüvtürk’ün durumunun farklı olduğunu belirtiyor. “Tüvtürk özel bir şirket olsa da yaptığı işlem mecburi. Aracı olan herkes muayeneden geçmek zorunda. Bu durumda tüketici, başka bir alternatifi olmadığı için mağdur ediliyor” diyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kredi kartlı ödemeleri teşvik ederken, Tüvtürk’ün uygulamasının kabul edilemez olduğunu savunuyor.

MAHKEME YOLU HENÜZ SONUÇLANMADI

Deniz, konuyla ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını ve “Defalarca mahkemeye başvurduk ancak henüz bir sonuç alamadık” ifadesini kullanıyor. Tüketicilerin haklarını koruma mücadelesine devam edeceklerini vurguluyor. Tüvtürk ise araç muayenelerinde kredi kartı ile ödemelerde alınan ek ücretlerin “hizmet bedeli” olduğunu, kendilerinin herhangi bir ek ücret almadığını belirtiyor. Ancak, Deniz ve binlerce vatandaşın şikayetleri bu açıklamanın yeterli olmadığını gösteriyor.

RANDEVU BULMAKTA SORUN YAŞANIYOR

Vatandaşlar, araçlarını muayene ettirmek için randevu almakta oldukça zorlanıyor. Özellikle İstanbul’da randevu almak isteyenlerin 20 gün beklemesi gerekiyor. Randevu alamayan bir vatandaş, aracını muayene ettiremediği için ‘gecikme bedeli’ ödemek zorunda kalıyor. Bu gecikme bedeli, aracın muayene ücretinin üzerinden yüzde 5 oranında ceza olarak belirleniyor. Trafik kontrollerinde ise muayenesi yapılmamış araçlar için para cezası veya araç bağlama işlemleri uygulanabiliyor.

MUAYENE ÜCRETLERİNDE BÜYÜK ZAM GELİYOR

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 2025 yılında araç muayene ücretlerinin ne kadar olacağı netleşti. Yayınlanan veriler, muayene ücretlerine yüzde 44 zam geleceğini gösteriyor. Bu zamla birlikte traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet için muayene ücreti 927,60 TL’den 1.335 TL’ye, otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için muayene ücreti 1.821,60 TL’den 2.622 TL’ye, otobüs, kamyon ve çekiciler için muayene ücreti ise 2.462,40 TL’den 3.544 TL’ye yükselecek.