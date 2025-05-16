Tuz Gölü Fayı Hakkında Bilgiler Verdi

DEPREMİN ODAK MEKANİZMASI

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin odak mekanizma çözümünün, kuzeybatı-güneydoğu (KB-GD) yönünde eğim atımlı bir fayın kırılması sonucu ortaya çıktığını belirtti. Bu durum, birçok ünlü bilim insanının Tuz Gölü fay tipinin doğrultu atımlı fay olduğu iddiasını çürütüyor. Ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olan Sözbilir, Konya Kulu’daki depremin sismik kaynağının Tuz Gölü fay zonunun en kuzeybatı segmenti olduğunu aktardı. Tuz Gölü fay zonunun, Orta Anadolu’nun en önemli sismik kaynaklarından biri olduğunu vurguladı.

FAY ZONUNUN ÖZELLİKLERİ

Prof. Dr. Sözbilir, Tuz Gölü fay zonunun özellikleri hakkında bilgiler sundu. Bu fay, Konya-Kulu’dan başlayarak Aksaray üzerinden Niğde-Kemerhisar’a kadar yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda uzanıyor. Fayın düşük kayma hızına sahip olduğunu ancak uzun zamandır yıkıcı depremler üretmediğini belirtti. Ayrıca, tarihsel dönemlerde büyüklüğü 7’ye ulaşan yıkıcı depremlere kaynaklık ettiği kabul ediliyor. Hasan Dağı volkanının, Tuz Gölü fay zonunun güneybatı segmentlerinde bulunduğunu ifade etti. Bu durum, sistemin sürekli izlenmesini gerektiren bir konu olarak değerlendiriliyor.

KONYA DEPREMİ DEĞERLENDİRMESİ

Konya’daki 5.2 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Sözbilir, şu ifadeleri kullandı: “Depremin odak mekanizma çözümü, KB-GD uzanımlı eğim atımlı bir fayın kırıldığını göstermektedir. Bu da birçok ünlü bilim insanının Tuz Gölü fay tipinin doğrultu atımlı fay olduğu iddiasını çürütmektedir.” Sözbilir, Tuz Gölü fay zonunun izlenmesinin önemine dikkat çekerek, bölgedeki jeolojik verilerin sürekli olarak takip edilmesi gerektiğini belirtti.