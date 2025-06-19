Tuz Gölü’nde Bocce Turnuvası Yapıldı

OKUL ÖĞRENCİLERİ TUZ GÖLÜ’NDE BOCCE MÜSABAKASI YAPTI

Aksaray’ın Eskil ilçesinde 20 köy okulundan toplam 250 öğrenci, Tuz Gölü üzerinde unutulmaz bir bocce müsabakası organize etti. Eskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu etkinlikleri kapsamında köy okulu öğrencileri, Tuz Gölü’nün eşsiz beyazlıkları üzerinde hem bocce oynadı hem de bu bölgedeki güzellikleri keşfetti. Özellikle öğrenciler için Tuz Gölü üzerinde özel bir bocce sahası hazırlandı. Minik sporcular, bocce toplarını yuvarlayarak hem yeteneklerini sergiledi hem de keyif dolu anlar yaşadı. Bu etkinlik, birçok köy okulu öğrencisine hayatlarında ilk kez Tuz Gölü ile tanışma imkanı sundu.

ETKİNLİK HAKKINDA BİLGİLER

Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde her okula bir bocce sahası kazandırma projesiyle birlikte ilçemizdeki öğrencilerin hemen hemen tamamı bocce sporuyla haşır-neşir oldu. Yılsonu etkinlikleri kapsamında böyle bir yarışma düzenlendi. Gençlerimizin sporla ilgilenmesi ve sporla haşır-neşir olması bizi mutlu ediyor. Çünkü gençlerimiz bu sayede zararlı alışkanlıklardan ve kötü insanlardan kendini uzak tutuyor. Bugün de Tuz Gölümüzde böyle bir organizasyon düzenlendi” ifadelerini kullandı.

BOCCE SPORUNUN YAYGINLAŞTIRILMASI

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer ise, “Eylül 2024 tarihinde yapılan toplantıda bocce sporunu tüm okullarımızda yaygınlaştırmak için bir çalışma başlattık. Bugün burada Eskil’imizin en güzel yeri olan Tuz Gölü’nde final maçlarımızı yaptık. Tuz Gölü’nü öğrencilere tanıtma amacıyla okullarımızda bu kadar çok öğrenci ile etkinlik düzenledik” şeklinde konuştu.

GELİŞİM PROJELERİ

Eskil Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mihman Altıntop, “2024-2025 eğitim öğretim yılında Kaymakamımız Fuat Yurddaş’ın destekleriyle tüm okullara bocce sahası yaparak öğrencilerimizi bu turnuvaya hazırladık. Öğrencilerimizin Tuz Gölü’nün hem turizm potansiyelini keşfetmelerini hem de bu güzellikleri yerinde görmelerini sağlamak amacıyla bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz” dedi.