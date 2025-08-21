Tuz Gölü’ndeki Su Fışkırması Eşsiz

Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, Aksaray’ın Tuz Gölü havzasındaki bir tarlada yer altından fışkıran suyun kaybolma sebebinin karbondioksit çıkışı olduğunu aktarıyor. Özdemir, “Karbondioksit gazının şiddeti artınca fıskiye gibi birden yukarı doğru suyu püskürtüyor. Buna ‘soğuk su gayzeri’ diyebiliriz. Gayzer de Türkiye’de hiç yok. Buradaki bu oluşum Türkiye’de tek” sözleriyle durumu açıklıyor.

SU AKIŞI KESİLİYOR

Yeşilova beldesinde yer altından çıkan su, yaklaşık 15 metre çapındaki bir alana yayılıyor ancak bir süre sonra akış kesilip kayboluyor. Özdemir, bu süreçte bölgedeki Hasan Dağı’nın etkili olduğunu vurguluyor ve “Buradaki oluşum 1 yıldır devam ediyor. Buraya soğuk su gayzeri dikebiliriz. Aslında gayzerler sıcak suyla olur. Magmanın etkisiyle buhar ve sıcak suyla yukarı çıkar. Burada ise karbondioksitten dolayı yeryüzüne bir su fışkırması var” diyor.

KARBONDİOKSİT GAZI TARLALARI ETKİLİYOR

Özdemir, bölgede birçok su kuyusundan karbondioksit gazı çıktığını ve bunun tarım alanlarını çoraklaştırmaya başladığını belirtiyor. “Bunun yanında sıcak sularımız da mevcut. Çünkü Türkiye’nin en geç volkanik dağı Hasan Dağı volkanizmasının olduğu yerlerde bu tür gayzerler olur. Burası Tuz Gölü’ne de çok yakın bir yer” ifadesini kullanıyor. Su kuyuları etrafında yer altı su seviyesinin azalmasıyla birlikte bazı kuyularda tuzlu su çıkışlarının yaşandığını aktarıyor.

Özdemir, “Artık bu gayzerin yakınındaki ayçiçeği tarlasındaki kuyudan da tuzlu su çıkmaya başlamış. Sulanmasına rağmen iyi bir verim alınmamış” diyerek, tarımda yaşanan olumsuzlukların altını çiziyor. Aynı zamanda “Biz sularımız tükettikten sonra kuyuyu 1000 metreden açsanız dahi yeterli ve güzel suyu alamazsınız. Çok ciddi anlamda kuraklıkla karşı karşıyayız. Sularımıza sahip çıkmamız lazım. Mevcut sularımızı 4-5 yıl sonra bulamayacağız” şeklinde uyarılar yapıyor.