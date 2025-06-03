Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu İkincisi Oldu

TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDUK

Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu Floor Curling Yıldız Erkek Takımı Türkiye ikincisi oldu. Kızlar ise çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 26-28 Mayıs tarihleri arasında Denizli’de gerçekleşti. 29 ilden 45 okul, Türkiye finallerine bölge elemelerinden geçerek katıldı. Erzurum’u temsilen takımları, Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Atmaca yönetiminde Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu oluşturdular.

Yıldız erkek takımı, Türkiye ikinciliğini elde etti. Nefes kesen mücadeleler sonucu, Abdulkadir Moroğlu, Hamza Ürüşan ve Ebubekir Ürüşan’dan oluşan Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu yıldız erkek takımı, grup aşamasından birinci olarak çıktı. Çeyrek finalde karşılaştıkları Karaman Göktepe YİBO’yu yenen Erzurum temsilcisi, yarı finalde de Denizli Müşerref Yılmaz İHO’yu eleyerek finale yükseldi. Finalde Kırklareli Pınarhisar Atatürk Ortaokuluna yenilerek Türkiye ikincisi oldular.

KIZLAR ÇEYREK FİNALDE YER ALDI

Süreyya Kira, Zeynep Özden ve Rabia Dağ’dan oluşan yıldız kız takımı, çeyrek finale kadar yükselerek Türkiye’nin en iyi sekiz takımı arasında yer aldı. Yarışmalar boyunca Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu’nun takımını destekleyen okul müdürü Yakup Öztürk, Müdür Yardımcısı Abdulsamet Saç ve İngilizce öğretmeni Nurullah Aktürk, öğrencileri yalnız bırakmadılar.

Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Atmaca, “Darttan sonra floor curlingte de başarılı olma gururunu yaşadık. Bize destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile Okul Müdürümüz Yakup Öztürk’e teşekkür ediyorum” diye belirtti.