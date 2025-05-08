Tuzla Açıklarında Yangın Çıktı, Müdahale Edildi

YANGIN OLAYI TUZLA’DA MEYDANA GELDİ

Tuzla açıklarında, sabah saatlerinde bir teknede yangın çıkması sonucu çevredeki diğer teknelere de sıçradı. Olay, Cami Mahallesi’ndeki marinada saat 04.30’da gerçekleşti. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir teknede başladı ve kısa sürede bitişikte bulunan 3 tekneyi etkisi altına aldı. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ve kıyı emniyeti sahil güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.

UZUN MÜDAHALE SÜRECİ

Ekipler, yanan teknelere müdahale etmek için uzun süre çalıştı. Yangın, sahil güvenlik ekipleri tarafından kontrol altına alındıktan sonra söndürülen tekneler karaya çekildi. İtfaiye ekipleri, teknik soğutma çalışmalarına başladı. Yangının çıkması sonucunda yanan teknelerde maddi hasar oluştu ve olayla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.

GÖREVLİDEN AÇIKLAMA

Olayın meydana geldiği bölgedeki balıkçı barınağında görev yapan Ahmet Akbulut, “Ben limanda barınakta görevliyim. Saat 04.45 civarı Tuzla Marina’da bir teknenin yandığını gördüm, ondan sonra bayağı bir alevler çıktı, o tekneyi açığa doğru çekmeye çalıştılar. O anda oraya giremedi itfaiyeler.” dedi. Akbulut, “04.45’te yangını gördüm, 05.00 gibi müdahaleye başladılar ama itfaiye müdahale yapamadı. İki tekne cayır cayır yanıyordu.” şeklinde konuştu. Yangın anındaki durumu aktaran bu ifadeler, yangının büyümesini önlemek için yapılan müdahalelerin oldukça zorlu geçtiğini gösteriyor.