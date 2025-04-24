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Tuzla’da Arıtma Tesisinde Patlama

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Tuzla’da, Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki arıtma tesisinde bir patlama gerçekleşiyor. Bu olay sonrası, bölgeye fazla sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Olayın detayları henüz netleşmediği için, yetkililerden gelen açıklamaların dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

OLAY YERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Patlama sonrası ilk müdahale ekipleri, olay yerinde hızla çalışmalarına başlıyor. Durumun kontrol altına alınabilmesi için gerekli önlemler alınıyor. Gelişmelerle ilgili olarak, bölgedeki güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ve çevrede geniş bir güvenlik şeridi oluşturulduğu bildiriliyor.

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