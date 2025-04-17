Tuzla’da Cip Yangını Oluştu.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Aydınlı Mahallesi Kristal Sokak’taki bir iş yerinin önündeki açık otoparkta park halinde bulunan cipte, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa bir süre içerisinde alevler büyüyerek cipin çevresinde park eden dört araca ve bir karavana sıçradı.

İTFAİYE MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yerel halkın ihbarı üzerine, olay yerine hızlıca itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, yangın sonucunda park halindeki araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.

KUNDACKLAMA ŞÜPHESİYLE İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde ve çevresinde detaylı çalışma yürüten polis ekipleri, yangının kundaklama ihtimalini araştırmak amacıyla inceleme başlattı.