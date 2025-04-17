Haberler

Tuzla’da Cip Yangını Oluştu.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Aydınlı Mahallesi Kristal Sokak’taki bir iş yerinin önündeki açık otoparkta park halinde bulunan cipte, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa bir süre içerisinde alevler büyüyerek cipin çevresinde park eden dört araca ve bir karavana sıçradı.

İTFAİYE MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yerel halkın ihbarı üzerine, olay yerine hızlıca itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, yangın sonucunda park halindeki araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.

KUNDACKLAMA ŞÜPHESİYLE İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde ve çevresinde detaylı çalışma yürüten polis ekipleri, yangının kundaklama ihtimalini araştırmak amacıyla inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumali Timi’nin Cenazesi Osmaniye’ye Getirildi

Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolduktan 6 gün sonra sulama kanalında ölü bulunan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cenazesi, otopsinin ardından memleketi Osmaniye'ye defnedildi. Ailesi, destek verenlere teşekkür etti.
Haberler

Eski Dışişleri Bakanı Osman Çavuşoğlu Vefat Etti

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, hastanede vefat etti. Çavuşoğlu ailesine siyasilerden birçok taziye mesajı gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.