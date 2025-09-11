Tuzla’da Kamyonet Aydınlatma Direğine Çarptı

KAZA NEDENİYLE YARALANAN ÇİFT

Tuzla’da pazardan dönen bir çiftin bulunduğu kamyonet, aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve eşi yaralı olarak kurtarıldı. Kaza, saat 21.30 civarında Tepeören Mahallesi İstanbulpark Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, eşi ile beraber pazardan dönen Ş.S.’nin kullandığı 41 PM 207 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpma sonucunda yan yatan araçta bulunan sürücü Ş.S. ile eşi E.S. yaralandı.

OLAY YERİNDE YARDIM ÇALIŞMALARI

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan çift, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi. Ayrıca, hasar gören aydınlatma direği ile ilgili bölgede güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.