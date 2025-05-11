Tuzla’da Kaza, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

TRAFİK KAZASI TUTANAKLARI

Tuzla’da D100 Karayolu üzerinde bir otomobilin kontrolü kaybederek savrulması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. Kaza sebebiyle kapatılan D100 İstanbul yönü, otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza, sabah saat 06.00 civarında D100 Tuzla İçmeler mevkiinde meydana geldi. Kocaeli yönünden İstanbul yönüne seyahat eden ve içinde 5 kişinin bulunduğu 41 H 5426 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere çarptı ve ardından takla attı.

KAZA SONRASI OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. Araçta bulunan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi, ancak araçta sıkışan Ayşe Demir, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Sağlık ekipleri, talihsiz kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kaza sebebiyle D100 İstanbul yönü bir süreliğine trafiğe kapandı ve trafik akışı yan yoldan sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandıktan sonra otomobil çekiciye yüklenerek olay yerinden götürüldü. Kapatılan D100 Karayolu İstanbul yönü yeniden trafiğe açıldı.