Tuzla’da Kaza, 5 Yaralı Ambulansla Gitti

BEYAZ ÇARPIŞMA

Tuzla’da meydana gelen trafik kazasında, iki aracın karıştığı olay sonucunda 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay noktasında yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza, 23.40 sularında İçmeler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kontrolünü kaybeden bir otomobil, karşı şeride geçerek hareket halindeki hafif ticari araca çarptı.

YARDIM EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından durumu bildiren ihbarlar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları araçlarından kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıların ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırılması gerçekleştirildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından polis ekipleri, güvenlik önlemleri almak amacıyla yolu kapattı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması sonrası, yol yeniden trafiğe açıldı.

Şişli’de Araç Kaza Yaptı

Şişli'de bir otomobil, başka bir aracın çarpması sonucu takla attı. Sürücü sağ kurtulurken, çarpan araç olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kayserspor’un Teknik Direktörü Gisdol, Takıma Zaman Gerek Dedi

Kayserispor'un teknik patronu Markus Gisdol, Galatasaray karşılaşmasının ardından, takımın gelişimi için zaman gerektiğini ve hedefledikleri seviyeye ulaşamadıklarını dile getirdi.

