Tuzla’da Kaza, Cansu Ezer Tutuklandı

DURUŞMANIN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Tuzla’da yolun karşısına geçtiği sırada Esmanur Aydın’a (17) çarparak ölümüne neden olan sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Cansu Ezer, ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmada mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 1 Ekim Çarşamba gününe ertelendi. Kaza, 22 Temmuz 2025’te Tuzla Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi’nde gerçekleşti. Staj yapmaya giden lise öğrencisi Esmanur Aydın, yolun karşısına geçtiği sırada 34 GIJ 434 plakalı cipin çarpmasıyla ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydın’ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Burada 14 gün yoğun bakımda tedavi gören Aydın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aydın’ın ölümü sonrasında 7 Ağustos’ta gözaltına alınan sürücü Cansu Ezer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin sonrasında hakimliğe sevk edilen Ezer, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CANSU EZER HAKİM KARŞISINDA

Tutuklu sanık Cansu Ezer, 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Ezer’in yanı sıra müştekiler Sevgi Aydın ve Murat Aydın katıldı. Salonda taraf avukatları da hazır bulundu. Savunmasında Cansu Ezer, “Kazanın olduğu yolda sağ şeritte ilerliyordum. Işıklarda durdum, önümde araçlar vardı. Yeşil ışık yandı. Önümdeki araç tereddütsüz ilerledi. Onun solundaki araç da tereddütsüz ilerledi. Ben de yoluma devam ettim. Sol taraftan levhaların ya da ağaçların içinden çıkmış olduğunu düşünüyorum. Fark ettiğimde Esmanur Aydın aracımın önündeydi. Kurtarmak amacıyla sola kırdım; fakat kurtaramadım. Hızım ortalama 30 kilometre civarındaydı. Yaya geçidi çizgileri soluktu. Bu sebeple yaya geçidi çizgilerini fark edemedim. Yaya geçidi levhası da hemen yaya geçidinin yanındaydı. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum” dedi.

DURUŞMADA KARARLAR ALINDI

Mahkeme heyeti, Esmanur Aydın’ın ölüm nedenine dair Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi raporunun beklenmesine, kaza anına ilişkin kamera kaydının kusura ilişkin rapor düzenlenmesi amacıyla dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderilmesine karar verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Ekim Çarşamba gününe erteledi. İddianamede, Esmanur Aydın’ın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada cip sürücüsü Cansu Ezer’in çarptığı ve ağır yaralandığı vurgulandı. Aydın’ın önce Tuzla Devlet Hastanesi’ne, ardından Pendik’teki Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Kaza tespit tutanağında ise Cansu Ezer’in tam kusurlu olduğu, Esmanur Aydın’ın ise kusurunun bulunmadığı kaydedildi. İddianamede ayrıca sanık Cansu Ezer’in ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.