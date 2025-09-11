Tuzla’da Kaza: Kamyonet Devrildi

KAZA ANINDA SÜRÜCÜ HAKİMİYETİ KAYBETTİ

Tuzla’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyonet aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada, sürücü Şinasi Sezgin ve eşi Emine Sezgin yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Tepeören Mahallesi İstanbulpark Bulvarı’nda gerçekleşti.

YARALILAR MAHALLELİ TARAFINDAN KURTARILDI

Edinilen bilgilere göre, Şinasi S. yönetimindeki 41 PM 207 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı ve devrildi. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık, polis ve AYEDAŞ ekipleri olay yerine geldi. Sıkışan Şinasi Sezgin ve eşi Emine Sezgin, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak polis inceleme başlattı.