Tuzla’da Kaza: Kamyonet Devrildi

KAZA ANINDA SÜRÜCÜ HAKİMİYETİ KAYBETTİ

Tuzla’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyonet aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada, sürücü Şinasi Sezgin ve eşi Emine Sezgin yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Tepeören Mahallesi İstanbulpark Bulvarı’nda gerçekleşti.

YARALILAR MAHALLELİ TARAFINDAN KURTARILDI

Edinilen bilgilere göre, Şinasi S. yönetimindeki 41 PM 207 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı ve devrildi. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık, polis ve AYEDAŞ ekipleri olay yerine geldi. Sıkışan Şinasi Sezgin ve eşi Emine Sezgin, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak polis inceleme başlattı.

Kerkük’te Çocuklara Muhammed Hediye Dağıtıldı

Kerkük'te düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinde, 'Muhammed' ismini taşıyan 95 çocuğa hediye verildi. Bu etkinlik, şehirde ilk kez yapıldı.
Patnos’ta İki Araç Çarpıştı, 3 Yaralı

Patnos'ta iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

