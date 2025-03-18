Tuzla’da Kimyasal Sızıntı: Çalışanlar Tahliye Edildi

AKRİLİK ASİT SIZINTISI YAŞANDI

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Kazlıçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada beton yapımında kullanılan akrilik asidin sızması sonucunda bazı işçiler hafif şekilde etkilendi.

İŞÇİLER TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Fabrika çalışanları güvenlik önlemi olarak tahliye edildi. Kimyasal sızıntıdan etkilenen işçiler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından muayene edildi. AFAD ekipleri sızıntının meydana geldiği tesis içinde gerekli incelemeleri yaparken, polis de olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Sızıntının kaynağıyla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.