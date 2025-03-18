Tuzla’da Kimyasal Sızıntı, Çalışanlar Tahliye Edildi

TUZLA’DA KİMYASAL SIZINTI OLAYI

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde, Kazlıçeşme Caddesi üzerindeki bir fabrikada, beton üretimi sırasında akrilik asidin sızması sonucu, fabrikada çalışan bazı işçiler hafif şekilde etkileniyor.

ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk ediliyor. Fabrika personeli, tedbir amaçlı tahliye ediliyor. Kimyasal sızıntıdan etkilenen işçiler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından muayene ediliyor. AFAD ekipleri, sızıntının meydana geldiği fabrikada gerekli incelemeleri gerçekleştiriyor. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alıyor ve sızıntının kaynağı ile ilgili inceleme başlatıyor.