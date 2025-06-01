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Tuzla’da Minibüs Otomobile Çarptı

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Tuzla’da bir minibüs sürücüsü, trafik kurallarına aykırı bir şekilde makas atarak ilerlemesini sürdürdü. D-100 kara yolunun Tuzla mevkisinde meydana gelen olayda, sürekleyici, sol şeritte giden bir otomobile çarparak olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza sırasında, minibüs ve otomobille ilgili yaşanan durum cep telefonlarıyla görüntülendi. Olayın detayları, sürücünün hızlı hareketlerinden ve yaptığı manevralardan görülüyor. Bu tür trafik ihlalleri, yolda diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atıyor.

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