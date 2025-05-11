Tuzla’da otomobil kaza yaptı

KAZA ANINDA OLUŞAN DURUM

TUZLA’da Edirne istikametine doğru seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan otomobilde 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında İçmeler mevkii, D-100 Karayolu’nda gerçekleşti. İddialara göre, Edirne yönünde ilerleyen 41 H 5426 plakalı otomobili süren Emrah Demir, direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak metresel bir mesafeye savruldu.

OLAY YERİNE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, D-100 Karayolu Edirne istikametindeki trafik akışını alternatif bir yola yönlendirerek yolu trafiğe kapattı. Kaza sırasında otomobilin içinde bulunan Ayşe Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı aileden olan sürücü Emrah Demir ile Ayşegül, Furkan ve Emir Ali Demir yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tuzla Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

CENAZE İŞLEMLERİ VE TRAFİK AKIŞI

Hayatını kaybeden Ayşe Demir’in cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araç içerisinden çıkarılarak ambulansa alındı. Cenaze otopsi işlemleri için hastane morguna sevk edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen Ayşe Demir’in yakınlarının sinir krizi geçirdiği gözlemlendi. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından D-100 Karayolu Edirne istikameti yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.