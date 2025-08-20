Tuzla’da Pazar Kavgası Yerden Çıkma!

KAVGA YERİNİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan semt pazarında meydana gelen gerginlik, ortalığı adeta bir savaş alanı haline getirdi. İki pazarcı arasında, bir müşteriye poşet verme konusundaki tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. İddialara göre, taraflar aralarındaki çatışmayı daha da ileri götürerek döner bıçaklarıyla birbirlerine saldırmaya başladı.

POLİS MEMURU YARALANDI

Olayın büyümesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Tarafları ayırmaya çalışan polis memurlarından biri, kafasına fırlatılan sert bir cismin isabeti sonucu yaralandı. Yaralı polis memuru, olay yerine çağrılan ambulansla hemen hastaneye götürüldü.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Kavganın ardından, olayla bağlantılı bazı şüpheliler gözaltına alındı ve olayın detayları üzerinde kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Gelişmeler, yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.