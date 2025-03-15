Tuzla’da Sürücü Aracını Yaktı

ARAÇ MUAYENESİNDEN GEÇEMEME DURUMU

İstanbul Tuzla’da, farı yanmadığı için araç muayenesinden geçemeyen bir sürücü, sinirlenerek aracına benzin döküp ateşe verdi. Olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ALEVLER İÇİNDE KALAN ARAÇ

Alevler içinde kalan araç çok geçmeden küle dönerken, etraftakiler yaşananları hayretle izledi. Yetkililer, bu olayla ilgili derhal bir soruşturma başlattı. Ayrıca, sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler büyük tepki topladı.