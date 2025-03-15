Haberler

Tuzla’da Sürücü Aracını Yaktı

ARAÇ MUAYENESİNDEN GEÇEMEME DURUMU

İstanbul Tuzla’da, farı yanmadığı için araç muayenesinden geçemeyen bir sürücü, sinirlenerek aracına benzin döküp ateşe verdi. Olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ALEVLER İÇİNDE KALAN ARAÇ

Alevler içinde kalan araç çok geçmeden küle dönerken, etraftakiler yaşananları hayretle izledi. Yetkililer, bu olayla ilgili derhal bir soruşturma başlattı. Ayrıca, sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler büyük tepki topladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kontrolden Çıkan Kamyonet Tarlaya Uçtu

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri müdahale etti.
Haberler

Tunceli’deki Sınavda Kopya Skandalı Ortaya Çıktı

Tunceli'deki sürücü belgesi sınavında jandarma tarafından tespit edilen kopya düzeni, geniş bir etki yarattı. Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.