Tuzla’da Tersane İşçileri Greve Başladı

GREVE ÇIKAN İŞÇİLERİN TALEPLERİ

Tuzla’da tersane işçileri, haklarını alamadıkları gerekçesiyle çalıştıkları tersane önünde grev gerçekleştiriyor. Bazı işçiler, kule vince çıkarak grevlerini sürdürürken, güvenlik önlemi amacıyla bölgeye çevik kuvvet ekipleri yönlendiriliyor. Kuzey Star Tersane çalışanları, kıdem, ihbar ve yıllık izin gibi haklarını alamadıkları nedenleriyle tersane önünde bu eylemi başlatmış durumda.

GREV SÜRECİ VE AÇIKLAMALAR

Tersane girişinde bazı personel slogan atarken, diğerleri kule vince çıkarak eylemlerini sürdürüyor. Tersane önünde basın mensuplarına açıklama yapan LİMTER İş Sendikası Genel Başkanı Kamber Saygılı, “9 gündür, sendikamıza üye 15 işçi arkadaşımızın kıdem, ihbar ve yıllık izinleri için tersane önünde direnişteyiz. Ayrıca tersane patronu, Aralık ayından bu yana ödenmeyen ücretleri geçtiğimiz gün ödediler. Şu anda işçi arkadaşlarımızın haklarını ödeme noktasında adım atmıyorlar. Bu konuya isyan eden arkadaşlarımızdan bazıları grevine kule vinçte devam ediyor. Sorun çözülene kadar buradayız” ifadeleriyle durumu özetledi.

Bu noktada, işçilerin hak talepleri ile ilgili süreç ve eylemler, Tuzla sahasında dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Gerekli düzenlemeler yapılmadan, işçilerin grev sürüşüne devam edecekleri anlaşılıyor.