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Tuzla’da Trafik Yoğunluğu Oluşuyor

Trafik Yoğunluğu Oluşuyor

Tuzla’daki köprülü kavşakta gerçekleştirilen güçlendirme çalışmaları sebebiyle D-100 kara yolunda yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından başlatılan bu çalışmalar çerçevesinde D-100 kara yolu ile yan yol, Ankara istikametinde saat 22.00’den itibaren 12 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Bu kapatma nedeniyle Ankara yönünde sıkışıklık meydana geldi.

Alternatif Ulaşım Yolu

Bölgedeki alternatif ulaşımın Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağının güneyinden yapıldığı görülüyor. İBB, yapılan çalışma kapsamında D-100 kara yolu ile yan yoldaki tüm şeritlerin 23 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’a kadar trafiğe kapalı olacağını belirtiliyor.

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