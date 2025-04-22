Tuzla’da Trafik Yoğunluğu Yaşanıyor

Trafik Yoğunluğu Oluşuyor

D-100 KARA YOLUNDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Tuzla’daki köprülü kavşakta yapılan güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalar nedeniyle, D-100 kara yolu ve yan yol, Ankara yönüne doğru saat 22.00’den itibaren 12 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Bu durum, Ankara yönünde araçların yoğunlaşmasına neden oldu.

ALTERNATİF ULAŞIM YOLLARI

Bölgedeki alternatif ulaşım, Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağının güneyinden sağlanıyor. İBB, trafiğe kapatılan şeritlerin 23 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’a kadar kapalı kalacağı bilgisini veriyor. Çalışmaların bitiş tarihi ve trafiğin normalleşme süresi, sürücüler açısından önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.