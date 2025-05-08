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Tuzla’da Yangın, 3 Tekneyi Sıçradı

Tuzla’da teknelerde büyük yangın

Tuzla açıklarında sabah saatlerinde bir teknede yangın çıktı, yangın yanındaki 3 tekneye daha sıçradı. Ekipler uzun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Olay, saat 04.30 sularında Cami Mahallesi’ndeki marinada gerçekleşti. Marinadaki bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler yükseldi. Çıkan yangın, hızla bitişikteki 3 tekneye de ulaştı.

İtfaiye ve kıyı emniyeti sahil güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yanan teknelere büyük çaba harcadı. Söndürülen tekneler sahil güvenlik tarafından karaya çekildi ve itfaiye ekipleri burada da soğutma işlemleri gerçekleştirdi. Yangın sonucunda teknelerde maddi hasar oluştu ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Yangının gerçekleştiği marinanın yakınındaki limanda görevli Ahmet Akbulut, “Ben limanda barınakta görevliyim. Saat 04.45 civarı Tuzla Marina’da bir teknenin yandığını gördüm. Sonrasında büyük alevler çıktı. O tekneyi açığa çekmeye çalıştılar ama itfaiyeler oraya giremedi. Bizim buraya gelip tekneleri açıkta bıraktılar. İtfaiye yangını söndüremedi. Benim gördüğüm en son, iki tekne alev alev yanıyordu. Söndürme işlemleri devam ediyordu. 04.45’te yangın çıktı, 05.00’de müdahale oldu ama itfaiye ulaşamadı çünkü tekneler açıkta kalmıştı. Şimdi sahil güvenlik müdahale ediyor ve teknelere soğutma yapılıyor. Gördüğüm kadarıyla iki tane tekne tamamen yanıyordu; alevler oldukça yoğundu. Eğer tekneleri açığa çekmeselerdi, limandaki tüm tekneler yanabilirdi.” ifadelerini kullandı.

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