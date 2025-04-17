Tuzla’da Yangın 4 Araç Ve 1 Karavana Sıçradı

TUZLA’DA YANGIN FELAKETİ

TUZLA’da, park halindeki bir cipin alev alması sonucu büyük bir yangın meydana geldi. Bu yangın, çevresindeki 4 otomobil ve 1 karavana da sıçradı. Yangın, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında kundaklama ihtimali nedeniyle ihlaller araştırılıyor.

YANGININ ÇIKTIĞI AN

Yangın, Aydınlı Mahallesi Kristal Sokak’ta saat 22.00 sıralarında park halindeki bir cipte neden olduğu belirtilmeyen bir sebeple çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakınındaki diğer araçlara da sıçradı. Mahalle sakinleri alevleri fark ederek durumu bildirdi. Olayın ardından hızlı bir şekilde çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi bölgeye sevk edildi.

EŞZAMANLI HAREKETLER VE SONUÇLAR

Ekipler yangına müdahale ederken, yangın neticesinde 6 araç kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sırasında kundaklama ihtimali olduğu yönünde çalışmalar başlatıldı. Bu gelişmeler, yangının sebebine dair merakları artırdı.