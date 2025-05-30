Tuzla’da Yangın, İtfaiye İle Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE MÜDAHALE

Tuzla’daki bir taş öğütme fabrikasının jeneratör dairesinde meydana gelen yangın, büyük panik yarattı. Olay, Tuzla’nın Tepeören Mahallesi Özvatan Caddesi’ndeki fabrikada başladı. Yangın, ihbarın ardından olay yerine ulaşan itfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Fabrikanın bulunduğu cadde, yangın nedeniyle polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

RÜZGARIN ETKİSİ VE SONUÇLAR

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için hızlı bir çalışma başlattı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyüyüp fabrikanın dış cephesine sıçradı. Neyse ki, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.