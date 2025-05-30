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Tuzla’da Yangın: Yangın Dış Cepheye Sıçradı

FABRİKA YANGINI ÇIKTI

Tuzla’da bulunan bir taş öğütme fabrikasında meydana gelen yangın, jeneratörden çıkan alevlerin fabrikanın dış cephesine sıçramasıyla başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın, saat 16.30 sıralarında Tuzla’nın Tepeören Mahallesi Öz Vatan Caddesi üzerindeki fabrikada ortaya çıktı. Aldığı bilgilere göre, fabrikanın bahçesindeki jeneratörlerden henüz kesinleşmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa bir süre içerisinde fabrikanın dış kısmına yayıldı.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından, ihbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Güvenlik amacıyla, polis ekipleri tarafından cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma işlemlerine geçti. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Ancak fabrikanın dış cephesinde hasar meydana geldiği belirtildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili gerekli incelemelere başlanıldı.

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