Tuzla’da Yeni Projelerle Turizm Artacak

TUZLA KANTONU TANITIM ZİYARETİ

Tuzla Kantonu’nu Türkiye’de daha geniş kitlelere ulaştırmak ve bölgeyi ziyaret eden turist sayısını artırmak amacıyla düzenlenen ziyarette, Türkiye’den Bosna Hersek’e gelen medya kuruluşları temsilcileri ve gazeteciler Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagiç ile bir araya geldi. Başbakanlık Hükümet Binasında gerçekleştirilen toplantıda medya temsilcileri, bölgenin tanıtımına yönelik soru ve önerilerini Halilagiç ile paylaştı. Başbakan Halilagiç, Tuzla Kantonu Turizm Birliği ile Türkiye Basın Federasyonu’nun iş birliğine ilişkin, “Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz ortak proje her iki ülkenin çıkarına olacak. Her iki ülkenin de vatandaşlarını mutlu edecek” dedi.

İSTANBUL’A DİREKT UÇUŞ TALEBİ

Başbakan Halilagiç, “Son 10 yıldır halk bize baskı yapıyordu; Halkın talebi Tuzla’dan İstanbul’a direkt uçuşların olmasıydı. İtiraf etmeliyim ki hem halkın hem de hükümetin hedefi bu yöndeydi. Çünkü herkesin gözü İstanbul’da” ifadelerini kullandı. Halilagiç, Tuzla’nın tanıtımına katkı sağlayacak iş birliği ile iki yönlü turist akışını sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Türkiye’den Tuzla’ya turist çekmek için ilk adımları attıklarını vurguladı.

YENİ ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ PROJESİ

Tuzla’da yapılacak yeni üniversite kampüs projesi hakkında bilgi veren Başbakan İrfan Halilagiç, “Tuzla, tuz ve üniversite şehridir. 42 hektarlık bir alanda üniversite kampüs projemiz var. Rektörümüz, bu üniversitede yabancı dilde eğitim vermeyi hedefliyor” dedi. Bu projeyle pek çok öğrenciye eğitim vereceklerini ve üniversitenin tanıtımını yapma isteğini dile getirdi.

ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRAN ÇÖZÜMLER

Tuzla Kantonu Ticaret, Turizm ve Ulaştırma Bakanı Almir Zilic, iş birliği toplantısının çok verimli geçtiğini belirterek, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki bağların kendisini mutlu ettiğini ifade etti. İki kent arasındaki kardeşliğe dikkat çekerek, “Pegasus ve AJet ile İstanbul’dan Tuzla’ya direkt uçuşların olması, ulaşımı daha kolay hale getirdi” şeklinde konuştu. Zilic, Türkiye’ye kapılarını açtıklarını vurgulayarak, yüksek seviyede bir heyeti burada ağırlamanın önemine değindi.