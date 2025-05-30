Tuzla’daki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN OLAYI

Tuzla’daki taş öğütme fabrikasında, jeneratörden nedeniyle çıkan yangın fabrikanın dış cephesine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Yangın, Tuzla Tepeören Mahallesi’nde Öz Vatan Caddesi’nde saat 16.30 sıralarında patlak verdi.

POLİS VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Edinilen bilgilere göre, fabrikanın bahçesindeki jeneratörlerden bilinmeyen bir sebeple yangın alevlendi. Alevler kısa sürede fabrikayı etkisi altına aldı. Olayın hemen ardından, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine yönlendirildi. Güvenlik tedbirleri doğrultusunda, polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

SONUÇ VE İNCELEME

İtfaiye ekipleri, yoğun bir çabayla yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışmalarına başladı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma gerçekleşmedi; ancak fabrikanın dış cephesinde ciddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebine dair detaylı incelemeler başlatıldı.