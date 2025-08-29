Tuzla KİPTAŞ Yönetimi 22 Milyon TL İstedi

BAŞKAN EMRAH BOZTEPE’DEN AÇIKLAMALAR

Tuzla KİPTAŞ Hilal Konutları’nda site yönetiminin 640 kat malikinden gerekçesiz bir şekilde ve uygun olmayan yöntemlerle toplamda 22 milyon TL talep ettiği öne sürüldü. Tuzla KİPTAŞ Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Boztepe, kendisine yöneltilen suçlamalara dair açıklamalarda bulundu. İddialara göre, yönetim kurulu kararı olmadan fiber altyapı, kamera sistemi, interkom ve hidrofor yenilemesi gibi ihtiyaçlar için kat maliklerinden daire başına 13 bin 602 TL ücret talep edildiği; bu durum sonucunda 640 kat maliki toplam 22 milyon TL borçla karşı karşıya kaldı. Ayrıca, site yönetimi tarafından gerekli tebligatların yapılmadan yalnızca Whatsapp üzerinden bilgilendirme yapıldığı iddiaları gündeme geldi. Yaşananların ardından bazı kat maliklerinin borca itiraz edip, toplayacakları imzalarla birlikte davayı Asliye Hukuk Mahkemesi’ne taşımak için harekete geçtiği bildirildi.

SİTEDEKİ YENİLENMELERİN GEREKLİLİĞİ

Tuzla KİPTAŞ Hilal Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Boztepe, iddialara yanıt vererek, masrafların site için gerekli ve uygun fiyatlı bir hizmet olduğunu ifade etti. Boztepe, 18 yıllık süreçte site içinde ihmal ve yenileme eksiklikleri yaşandığını vurguladı. “Sitemizde 2007 yılından beri doğru düzgün hiçbir yenileme yapılmamış. Birçok malzemenin durumu kötü, biz bu durumu düzeltmek istiyoruz” diyerek, yaşanan sorunların kat maliklerine mağduriyet yaşattığını belirtti. Boztepe, “Hidrofor, interkom ve kamera sistemlerini değiştirme kararı aldık. Bunların yenilenmesiyle birlikte yaşanan aksaklıkların önüne geçeceğiz” dedi.

KAT MALİKLERİNİN GÖRÜŞLERİ VE YANLIŞ ANLAŞILMALAR

Boztepe, diğer kat maliklerinden gelen talepler doğrultusunda yapılan çalışmaların gerekliliğini dile getirip, kendisine yönelik suçlamaların haksız olduğunu savundu. “Bahsi geçen 22 milyon lira bu dört büyük kalem için toplanıyor. Rakam büyük gibi görünüyor ama aslında çok uygun” dedi. Kat maliklerinin ciddi ihtiyaçları olduğunun altını çizen Boztepe, kendi bütçelerini paylaşmalarının ardından maliklerden fiyat araştırması yapıldığını ve elde ettikleri fiyatların kendilerinin sundukları fiyatlarla karşılaştırıldığında çok daha düşük olduğunu vurguladı. Ayrıca, kendisinin site sakinlerine yönelik sarf ettiği sözlerin yanlış aktarıldığını belirtti.

TEBLİGAT VE İCRA SÜREÇLERİNE YAKLAŞIM

Boztepe, tebligat işlemlerinin maliyet nedeniyle Whatsapp üzerinden yapıldığını ve bunun yasal çerçeveye uygun olduğunu açıkladı. “Herkese tebligat göndermenin mali yükü 250 bin liraydı. Avukatlarımız da bu işlem için böyle bir zorunluluk olmadığını açıkladı. Bu durumun getirdiği bir tehdit olmadığını ve yasal süreç içerisinde borcunu ödemeyenlere icra takibi başlatılacağını belirtmek istedik” diyerek konuya açıklık getirdi.