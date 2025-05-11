Tuzla Öğrencilerinden Anneler Günü Klipi

ANLAMLI HEDİYE HAZIRLADILAR

Tuzla Atatürk İlkokulu’nun öğrencileri, Anneler Günü’ne özel unutulmaz bir hediye hazırladı. Usta sanatçı Volkan Konak’ın ‘Mimoza Çiçeğim’ adlı eserini seslendirerek oluşturdukları klip, izleyenlerin beğenisini kazanıyor. Öğrenciler, Anneler Günü’nü özel bir sürprizle kutlamak amacıyla bir araya geldi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Müzik öğretmeni Ümran Kocakır’ın öncülüğünde hazırlanan projede, öğrenciler usta sanatçının sevilen eseri Mimoza Çiçeğim’i hem çalıp hem de söyleyerek özel bir video klip oluşturdu. Keman Kulübü öğrencileri enstrümanlarıyla şarkının melodisini çalarken, duygusal anlar yaşandı. Aynı zamanda sevgi dolu sözlere ses veren çocuklar, annelerine olan sevgilerini etkin bir şekilde ifade etti.

SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ

Çocukların bu anlamlı klibi, sosyal medya platformlarında geniş bir etkileşim ve beğeni topladı. İzleyenler, öğrencilerin hazırladığı bu özel çalışmayı duygusal buldu ve beğeniyle karşıladı. Anneler Günü’nü kutlamak için hazırlanan bu etkinlik, hem çocukların yeteneklerini sergilemesine olanak tanıdı hem de annelere duyulan sevginin güzel bir yansıması oldu.