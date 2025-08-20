Tuzla Semt Pazarında Kavga Çıktı

Pazar Yerinde Çıkan Kavga

TUZLA’DA, semt pazarında pazarcılar arasında bir kavga meydana geldi. Taraflar arasında sopa, yumruk ve tekmelerle saldırılar olurken, bir kişinin döner bıçağı taşıdığı dikkat çekti. Kavga sonucunda 1 kişinin bıçaklanarak yaralandığı belirtildi. Olay, saat akşam üzeri Aydıntepe Mahallesi’nde bulunan semt pazarında gerçekleşti. İddialara göre, bilinmeyen bir sebepten dolayı pazarcılar arasında gerginlik çıktı.

Saldırı ve Yaralama

Taraflar, birbirlerine sopalar, tekmeler ve yumruklarla saldırırken, tezgahlarını yıkıp ürünlerini yere dökmeye çalıştı. Kavganın ortasında yer alan bir kişinin elinde döner bıçağının bulunması paniğe neden oldu. İhbar üzerine polis ve acil sağlık ekipleri olay yerine hızlıca intikal etti. Kavga sırasında müdahale eden bir polis memuru başından darbe alırken, bir kişi de bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralı kişiye, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Polisin Müdahalesi ve Gözaltılar

Kavga, polis ekiplerinin tarafları ayırması ve bölgeden uzaklaştırması ile sona erdi. Olayın ardından çok sayıda gözaltı gerçekleştirildiği öğrenildi. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.